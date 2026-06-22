新車88万円の「チビ軽トラ」に熱視線！

神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカー「バブル」が開発した、新しい超小型3輪トライク「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」が関心を集めています。

遊園地のアトラクションのような外観が特徴のビベルトラックは、日本の道路事情や配送現場のニーズに合わせ、実用性を重視したビジネス向けのモビリティですが、ネットではさまざまな反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「チビ軽トラ」です！（30枚以上）

この外観や車両の立ち位置に対して、ネット上では「昭和のダイハツ『ミゼット』を彷彿とさせる」「バーハンドルなので、初代ミゼットのイメージに近いかもしれない」といった、かつての名車を思い出す声が見られました。

レトロでありながら未来的な要素を組み合わせたデザインは、多くの人々に好意的に受け止められているようです。

2025年10月に登場した最新モデルでは、新たに「ドア」を装備。それまでは開放的なデザインが特徴でしたが、ユーザーからの要望に対応する形で、キャビンを完全に密閉できる構造へ変更されました。

これにより、雨や風をしのげる空間が確保されただけでなく、荷物や車内のセキュリティ面も向上しています。

こうした仕様変更に対して、ネット上では現場を想定した指摘や要望も上がっています。「お酒のような重い荷物を運ぶには、アオリが開かないと積み下ろしが大変かもしれない」という意見や、「荷台にフタがない、開放的なタイプも選択肢として欲しい」といった声が寄せられています。

その一方で、DIYを好む層からは「この密閉された車体をベースにして、自分で幌やキャリアを自作してカスタマイズするのも楽しそうだ」というような、独自の工夫を加えるベース車としての可能性を評価するアイデアも上がっていました。

車体のサイズは、全長2170mm×全幅1070mm×全高1605mmと、まるで「チビ軽トラ」ともいえるコンパクトな車体により、軽自動車でも進入をためらうような住宅街の細い路地や、入り組んだ市場の構内であっても、スムーズに走行することができます。

荷物を載せる荷台部分には、縦640mm×横850mm×高さ430mmのボックスが備え付けられており、最大で90kgまでの荷物を積むことが可能です。

この機動性とサイズ感については、用途を具体的にイメージする声が多く、「個人商店の近所への配達なら使いやすいと思う」「ピザの配達やフードデリバリーの業務に合っているのではないか」と、近距離配送を行うユーザーの視点からも注目されていることがわかります。

ビベルトラックは法律上「ミニカー」として登録されます。そのため、運転には普通自動車免許（AT限定も可能）が必要となりますが、ヘルメットを着用する義務はありません。ただし、安全面からメーカー側はヘルメットの装着を推奨しています。

さらに、維持費の負担が少ないことも特徴のひとつ。車検を受ける必要がなく、車庫証明の取得も不要なため、所有する際の手間やコストを抑えることができます。

ネット上でも、この維持費の手軽さや手続きの簡素さに対する反響があり、「車検がないのは良い」「車庫証明がいらないのは助かる」と、コストパフォーマンスを評価する意見が目立っています。

走行性能については、定格出力590Wのモーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせており、最高速度は55km／h、一度の充電で最大100kmの走行が可能です。100km走行するために必要な電気代は約150円とされており、ランニングコストを低く抑えたい人にとっては魅力となるでしょう。

この経済性に対しても、「150円で100km走れるのは良い」との声が上がっています。

一方で、電気自動車ならではの特性に対して、「もしこれにガソリンエンジンが積まれていたら購入していた」「充電時間を気にすることなく長距離を走れるエンジンモデルが欲しい」と、内燃機関の利便性を求める声も一部に見られました。

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ビベルトラックの価格（消費税込）は88万円です。100万円を下回るこの価格設定は、新車の軽トラックと比較しても十分に魅力的であり、市場において競争力を備えているといえます。