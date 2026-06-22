お笑いコンビ「ペナルティ」）のワッキーさんが、６月２１日、自身のXを更新。

自身の母校・市立船橋高の後輩となる、サッカー日本代表・鈴木唯人選手のFIFAワールドカップ出場について、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 ペナルティ・ワッキー 】 「とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は 鈴木唯人。 おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」





FIFAワールドカップ2026「グループF」第２戦で、日本はチュニジアに４−０で快勝。途中出場で、積極的なプレーを見せた鈴木唯人選手。



ワッキーさんは「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は 鈴木唯人。」と、投稿。





続けて「おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」と、綴りました。





そして「今年は市船もインターハイに出るんだ！今 青い風が吹いてるぞ！ いけー！いったれ唯人！ #ワールドカップ #鈴木唯人」と、エールを送っています。



ワッキーさんは、名門・市立船橋高のサッカー部の出身として知られています。



この投稿にファンからは「気合いが、みなぎっていましたね。入ってすぐ、目に見えてわかりました。」・「市船ってＪリーガー輩出は最多で、W杯戦士ゼロだったんだよな でも国見ですら大久保だけだろ？ 静学も大島だけ W杯戦士を出すのは奇跡なんだよな」・「あの市船から初ってのが驚き！笑 頑張ってほしいわ〜」・「今大会のジョーカーですね。」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】