『ウマ娘』タイトルホルダー登場 担当声優は華成結！プロフィール公開
大人気コンテンツ『ウマ娘』の初のワールドツアー『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY2が21日、有明アリーナで開催された。新ウマ娘「タイトルホルダー」の登場が発表され、担当声優は華成結が務める。
【写真】『ウマ娘』姿のタイトルホルダー！ライブ会場でお披露目されたビジュアル
モチーフとなった競走馬のタイトルホルダーは、父ドゥラメンテ、母メーヴェ。GIの菊花賞（2021年）、天皇賞（春）（2022年）、宝塚記念（2022年）を制している。
ウマ娘「タイトルホルダー」のプロフィールも公開され、『最強の生物』を目指して修行中のウマ娘。 総合格闘技の世界で活躍していたが、あるウマ娘の『最強の走り』に魅せられ、それを会得するためトレセン学園にやってきた。 ストイックで朴訥とした性格。 格闘家の頃の修行生活の名残で、つい鍛錬のため極限の自然環境に身を置きたがりがち。という設定になっている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【写真】『ウマ娘』姿のタイトルホルダー！ライブ会場でお披露目されたビジュアル
モチーフとなった競走馬のタイトルホルダーは、父ドゥラメンテ、母メーヴェ。GIの菊花賞（2021年）、天皇賞（春）（2022年）、宝塚記念（2022年）を制している。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
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