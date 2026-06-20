【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信

シュン（水着）

Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「シュン（水着）」を実装する。

水着キサキに続いて山海経の梅花園所属のシュンの新たな衣装が実装されることとなった。髪を束ねたヘアスタイルで、メモリアルロビーの姿もかなり際どい見た目になっていることが伺える。

本キャラクターには「シュエリン（水着）」Ver.も存在。「シュン（幼女）」として実装されている幼い姿の水着も楽しめる。「ホシノ（臨戦）」のような仕組みで見た目とスキルを切り替え可能で、異なる使い方ができるようだ。

6月24日メンテナンス後より開始される募集（ガチャ）「夏中に能く身を成すを」にてピックアップされる。「キサキ（水着）」と同じく開催期間は7月8日10時59分まで。

【6月20日20時3分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】

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