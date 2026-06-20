◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦 米国２―０オーストラリア（１９日、シアトル競技場）

ＦＩＦＡランク２７位のオーストラリアは同１７位の米国に０―２で敗れた。

先手を取られた。前半１１分に米国のＦＷバログン（モナコ）に左サイドをドリブル突破されると、中央に出したパスがオーストラリアのＤＦバージェス（スウォンジー）に当たり、オウンゴールとなった。

その後も守る時間が続き、前半終了間際の同４３分には右サイド深い位置でのＦＫからＤＦのフリーマン（ビリャレアル）に押し込まれ、２点目を許した。一度はオフサイドフラッグがあがったもの、ＶＡＲの結果ゴールが認められた。

流れを変えようと、後半頭から前戦のトルコ戦（２〇０）でゴールをあげたＭＦメトカルフ（ザンクトパウリ）とＦＷイランクンダ（ワトフォード）を投入。決定機を作りはしたが得点とはいかず、試合が終了した。

開催国相手ということもあり、米国への声援に包まれるアウェー環境での一戦。勝てば決勝トーナメント進出の可能性もあった試合なだけに痛い敗戦となった。

オーストラリアは１３日（日本時間１４日）の初戦でトルコに２―０で勝利で勝利しており、１勝１敗でＤ組単独２位となった。次戦は２５日（日本時間２１日）にパラグアイと戦う。

◆オーストラリア ６大会連続７度目。ＦＩＦＡランク２７位。０６、２２年に１６強。トニー・ポポヴィッチ監督（５２）は現役時代にＪ１広島やイングランドでプレー。安定のある守備が光る。アジア予選はホームで森保ジャパンに勝つなど１１勝４分１敗で２位。首都キャンベラ。人口は約２８００万人。