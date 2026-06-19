１９日の東京株式市場で日経平均株価は７日続伸。前日の米株高が好感され買いが先行し、後場に入りマイナス圏に転じる場面があったものの、ＡＩ・半導体関連株への物色人気は強く、大引けにかけ切り返し連日での最高値更新となった。



大引けの日経平均株価は前日比１９６円５７銭高の７万１２５０円０６銭。プライム市場の売買高概算は３１億５４１９万株。売買代金概算は１４兆６０９億円となった。値上がり銘柄数は６４８と全体の約４１％、値下がり銘柄数は８７３、変わらずは４１銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが７２ドル高と上昇し、ナスダック指数も値を上げた。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は最高値を更新した。米国株が上昇した流れを受け東京市場は値を上げてスタート。日経平均株価は朝方に一時９００円近く上昇し７万２０００円に迫る場面があった。ＡＩ・半導体関連株が人気を集め、なかでもフジクラ<5803.T>は２７年３月期連結純利益の増額修正を発表したことが好感されストップ高と急伸。これを受け、大手電線株などが買われた。ただ、後場に入り売りが先行し、日経平均株価はマイナス圏に下落。下げ幅は一時５００円を超えた。一部で「バンス米副大統領がスイス訪問を中止した」と報道されたことで、米・イランの交渉に対する不透明感が漂ったことも警戒された。前日までの連騰で利益確定売りも膨らんだ様子だ。今晩は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で休場となる。ただ、大引けにかけ再び買いが流入し、日経平均株価は７連騰となり最高値を更新した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>が上昇。ＪＸ金属<5016.T>や三井金属<5706.T>、パナソニック ホールディングス<6752.T>が買われた。古河電気工業<5801.T>がストップ高に買われ、住友電気工業<5802.T>が急伸した。日東紡績<3110.T>やローム<6963.T>、ＳＭＣ<6273.T>も高い。



半面、ソフトバンクグループ<9984.T>や太陽誘電<6976.T>、東京エレクトロン<8035.T>が安く、レーザーテック<6920.T>やイビデン<4062.T>が値を下げた。ファーストリテイリング<9983.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が冴えず、三菱重工業<7011.T>、日立製作所<6501.T>、信越化学工業<4063.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS