BLANKEY JET CITY ＆ THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、ライブ映像上映イベント開催決定。同時に『BLANKEY JET CITY POP-UP STORE 2026』実施も
BLANKEY JET CITYとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、ライブ映像を東京・渋谷クラブクアトロで同時期に体感できるイベント＜FILM LIVE BJC & TMGE ‘‘ELEPHANT GOES TO JET CITY’’ 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の開催を発表した。
2025年に、25年の時を経て初公開となった2000年7月8日の神奈川・横浜アリーナでのBLANKEY JET CITY最後のワンマンライブ初日公演＜LAST DANCE DAY1＞のライブ映像を、ライブハウスの爆音スピーカーと大型スクリーンで楽しむ上映イベント＜BLANKEY JET CITY “LAST DANCE DAY1” FILM SCREENING 轟音上映会＞が、7月23日に渋谷クラブクアトロにて開催決定。
そして、2026年1月より全国のライブハウスで開催され反響を呼んでいる、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが1999年1月17日に開催した史上初の横浜アリーナ・オールスタンディング公演のライブ映像をFILM LIVEで体感する＜THEE MICHELLE GUN ELEPHANT『WORLD PSYCHO BLUES TOUR 〜 ALL STANDING! MAXIMUM!! 〜YOKOHAMA ARENA 99.01.17 ＞を、7月27日日に同じく渋谷クラブクアトロで開催することが決定した。
2バンドのライブ映像を、同タイミングにライブハウスで体感できるこの機会にぜひ足を運んでみてほしい。
さらに同時期に渋谷モディにて、BLANKEY JET CITYのオリジナルアルバムの最新リマスター盤発売と、アルバム未収録曲集『TRINITY from the shadows』の発売を記念した、『BLANKEY JET CITY POP-UP STORE 2026 at SHIBUYA MODI』が期間限定でオープンすることも発表された。2025年に開催したPOP-UP STOREに続き、オリジナルグッズが多数ラインナップ。2025年に完売となったアイテムや、今回新たに製作されたニューアイテムも登場するとのことだ。
◾️＜FILM LIVE BJC & TMGE ‘‘ELEPHANT GOES TO JET CITY’’ 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO＞
◇2026年7月23日（木）東京・渋谷クラブクアトロ
BLANKEY JET CITY＜“LAST DANCE DAY1” FILM SCREENING 轟音上映会＞
一般発売日：2026年6月19日（金）正午〜
料金：前売3,800円（税込）
チケット販売・e+：https://eplus.jp/elephantgoestojetcity/
※入場時ドリンク代別途600円が必要です。
※オールスタンディング
お問合せ：渋谷クラブクアトロ 03-3477-8750
主催：BJC 2026 実行委員会 制作：WILD CORPORATION LTD.
◇同日開催 特別企画 昼の部として「円盤喫茶 ブランキー」をオープン！
・営業時刻：2026年7月23日（木）15:00〜17:00
・会場：渋谷クラブクアトロ
・入場：無料
※入場されましたら店内カウンターにてドリンクのオーダー（有料）をお願いします。
・内容：リマスター盤CD やレコード盤の音を心地よい音量で楽しんでいただくという企画。古き良き「レコード喫茶」のような空間を皆様にご提供します。 当日の状況により一部スタンディング、あるいは入場に制限をかける場合もございますので 予めご了承ください。
◇2026年7月27日（月）東京・渋谷クラブクアトロ
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT＜WORLD PSYCHO BLUES TOUR 〜 ALL STANDING! MAXIMUM!! 〜YOKOHAMA ARENA 99.01.17 ＞
料金：前売3,800円（税込）
一般発売日：2026年6月19日（金）正午〜
チケット販売・e+：https://eplus.jp/elephantgoestojetcity/
※入場時ドリンク代別途600円が必要です。
※オールスタンディング
お問合せ 渋谷クラブクアトロ 03-3477-8750
主催： base inc. 制作： ハンズオンエンタテインメント
◾️BLANKEY JET CITY POP-UP STORE 2026 at SHIBUYA MODI
開催日時 2026年7月17日（金）〜7月27日(月)
開催場所：渋谷モディ 1F カレンダリウム
営業時間：11:00〜19:30（最終入場19:00）
住所：東京都渋谷区神南1-21-3
入場：無料
※入場方法の詳細・グッズラインナップ等は後日詳細発表
関連リンク
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルサイト
◆THEE MICHELLE GUN ELEPHANT オフィシャルサイト