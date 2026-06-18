松屋に参鶏湯風スープ登場 好きな定番メニューにプラスワン
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は23日午前10時より、「定番メニューとの参鶏湯風セット」を販売する。
【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要
参鶏湯風スープの一番のこだわりは出汁の効いたスープ。大根や人参、まろやかな豆腐などの具材の満足感こそが、同店が誇る一杯の証。一口すすれば、具材の旨味が溶け出した濃厚なスープが体にじんわりと染みわたる。
好きな定番メニューとのセット購入で、さらにお得に利用できる。
■商品詳細（価格は税込）
参鶏湯風スープ 330円
定番牛めし類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より30円引き
定番丼類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より50円引き
定番定食類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より70円引き
【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要
参鶏湯風スープの一番のこだわりは出汁の効いたスープ。大根や人参、まろやかな豆腐などの具材の満足感こそが、同店が誇る一杯の証。一口すすれば、具材の旨味が溶け出した濃厚なスープが体にじんわりと染みわたる。
好きな定番メニューとのセット購入で、さらにお得に利用できる。
■商品詳細（価格は税込）
参鶏湯風スープ 330円
定番牛めし類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より30円引き
定番丼類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より50円引き
定番定食類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より70円引き