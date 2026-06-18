プロ野球・楽天は17日、吉井理人新監督の就任を発表した。それに伴い18日に日本野球機構（NPB）から登録が公示されると、普段は見慣れぬ4文字に、驚くファンが相次いでいる。

吉井新監督は18日付で「監督登録」された。併せて三木肇前監督が「監督抹消」、塩川達也監督代行も「監督代行解除」が公示されている。また吉井監督が背番号81を着用するのに伴い、それまで81番をつけていた青山浩二投手コーチが、背番号を82番に変更することも発表された。

シーズン中では異例ともいえる外部からの監督招へいにより出現した「監督抹消」の4文字にファンは驚いている。X上にはコメントが相次いだ。

「シーズン中に監督抹消公示を見たのは初めて」

「監督抹消パワーワードすぎやろ笑」

「このケースは、1975年の広島のルーツ→古葉以来だと思う」

「監督登録に伴う変更、結構大きい動きですね」

「監督登録・抹消に加えて、代行解除と背番号変更まで一気に整理された感じ」

「監督抹消って初めて聞いた 字面が怖すぎるw」

「監督抹消 本当はじめてみますよね スクショさせていただきます」

「こんな公示そうそう見られないわね」

吉井新監督は19日のロッテ戦から指揮を執ることが球団から発表されている。