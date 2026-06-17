二宮和也、嵐活動終了後も「まだ動きが続いている」 思わぬ反響も明かす「『めちゃくちゃ言うじゃん』みたいな」
タレントの二宮和也が、17日放送のTBS系バラエティー『ニノなのに』（後8：54）に出演。5月31日に嵐が活動を終了して以降初の収録で心境を語った。
【写真あり】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也
この日はゲストに本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑らが登場。ゲストも労いの言葉をかける中、本木から心境を聞かれ、二宮は「こんなにも『お疲れさま』って言ってもらえると思っていなかったので。どちらかというと活動が終わっちゃうことに対して触れちゃいけないみたいな…感じがあって。僕らの前までは。『言うべきじゃないかな』というのがまん延してた。だからオレも言われないのかなと思ってたんです」と明かす。
しかし「めちゃくちゃみんな言ってくるから、めちゃくちゃ言うじゃん、みたいな（笑）でもありがたいですね。それだけ言ってもらえると」と想像以上の反響に驚いているそう。
また、「未だにやらなければいけないことがあったりする。DVDを出すときにどうしようかみたいなことで、実際まだ動きが続いているので」と報告。本木は「寂しいけれどこれからの二宮さんに期待しています」と呼びかけていた。
【写真あり】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也
この日はゲストに本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑らが登場。ゲストも労いの言葉をかける中、本木から心境を聞かれ、二宮は「こんなにも『お疲れさま』って言ってもらえると思っていなかったので。どちらかというと活動が終わっちゃうことに対して触れちゃいけないみたいな…感じがあって。僕らの前までは。『言うべきじゃないかな』というのがまん延してた。だからオレも言われないのかなと思ってたんです」と明かす。
また、「未だにやらなければいけないことがあったりする。DVDを出すときにどうしようかみたいなことで、実際まだ動きが続いているので」と報告。本木は「寂しいけれどこれからの二宮さんに期待しています」と呼びかけていた。