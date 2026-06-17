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「透明鱗?!」ライギョの稚魚の中に「変わった個体」を発見！驚きの姿に目を奪われる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョの稚魚を育てて70日後。変異個体を発見！」と題した動画を公開しました。ライギョの稚魚の飼育記録の中で、1匹だけ様子が異なる白っぽい変異個体を発見し、その様子を紹介しています。



動画は飼育57日目の様子からスタート。稚魚たちはメダカほどの大きさに成長し、乾燥アカムシや冷凍アカムシを元気よく食べています。しかし、観察を続ける中で、投稿者は「変わった個体いたんですよ」と1匹の稚魚に注目しました。



他の稚魚はライギョ特有の模様が出始めているのに対し、その個体は模様がなく、体全体が白っぽい姿をしています。さらに、エラの部分が赤く透けており、お腹の内臓を覆う銀色の膜も透けて見えています。投稿者はこの特徴から、色素が欠乏して体が透けて見える「透明鱗（とうめいりん）」ではないかと推測し、「どんなライギョになるんだろう」と今後の成長に期待を寄せました。



飼育70日目には、人工飼料の食べ残し対策とコケ取りの「掃除要員」として、餌用の鯉の稚魚とカワニナを水槽に導入します。投入から2時間後には、底に沈んでいた食べ残しがすっかりなくなり、鯉の働きぶりに「ダイソンです」と感心する様子も収められています。珍しい変異個体の発見から、水槽の環境改善まで、見どころ満載の飼育記録となったようです。