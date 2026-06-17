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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【衝撃】「福利厚生は落とし穴。」企業選びに迷う就活生に伝えたい“真のブラック”とは？就活のプロが㊙️エピと共に徹底解説|27卒・28卒」を公開した。動画では、就活のプロであるトイアンナ氏をゲストに迎え、一般的に言われるホワイト企業の条件の裏に潜む落とし穴について解説している。「残業ゼロ」や「充実した福利厚生」といった甘い言葉に隠された、真のブラック企業を見極めるための視点が語られている。



一般的にブラック企業といえば「残業が多い」「給料が少ない」といったイメージがある。しかし、求人票に「残業ゼロ」と書かれていても、実は毎日のように必須の飲み会があり、それが残業としてカウントされていないだけというケースが存在するとトイアンナ氏は指摘する。また、出張の移動時間も残業に含まれないため、実質的な拘束時間が非常に長い会社もあるという。さらに、部署によって労働環境が大きく異なる「部署ガチャ」の実態もあり、表面上のデータだけでは判断できない危険性が提示された。



また、就活生が重視しがちな福利厚生についても注意が必要である。トイアンナ氏は、福利厚生の中で一番人生に影響が大きいのは「家賃補助」だと断言する。家賃補助の有無で実質的な手取りが大きく変わるため、基本給だけでなく補助を含めて計算するべきだという。一方で、「寮完備」という好条件に見える記載の裏には、厳しい門限や外泊時の申請、監視カメラによるチェックなど、私生活が縛られるケースがあることも明かされた。



さらに、給料やネームバリューにとらわれない企業選びの重要性も語られた。トイアンナ氏は「30歳時年収ランキング」を見ることを推奨し、そこには就活生が知らない企業や製薬会社が多数ランクインしていると説明する。これらの企業は高年収である上に、新卒からの知名度が低いため「チャンス」だという。



トイアンナ氏は最後に、世間のニュースや口コミに惑わされず、自分にとってのブラックとホワイトの定義を決めることが大切だと語った。企業が掲げる条件を鵜呑みにせず、OB訪問などでリアルな実態を見極める姿勢こそが、入社後のミスマッチを防ぐカギとなるのである。