グリップスワニーの夏ショーツは9ポケット。バッグいらずで街もアウトドアも

夏が近づくと俄然手に入れたくなってくるアイテムといえば、ショートパンツ。履いている自分自身はもちろん、ビジュアル的にも開放感抜群で“夏、満喫してる！”な雰囲気が演出できる便利な存在ですよね。

夏フェスにキャンプ、はたまたドライブにビーチと、Tシャツや襟付きシャツと合わせてささっとコーデが完成するから、バケーションやアクティビティで大活躍！ 今年はどんなカラーと柄にしようか？と色々物色しているなら、カラバリ豊富＆機能性もバッチリなGRIPSWANY（グリップスワニー）の新作からチョイスしてみませんか？

GRIP SWANYといえば、“スワニーイエロー”と言われる独特のカラーリングが魅力のグローブが有名。とともに、アパレル関連も使えるアイテムが揃うと人気。キャンプシーンで活躍するビックポケットのワークパンツをはじめ、タフな素材とその機能性で、ファンも多いんです。

今シーズンの新着として登場したのは、毎年恒例・夏のアイコンモデルである「ショーツコレクション」（1万2100円〜1万4300円）。今年もアウトドアとアーバンシーンの両方をクロスオーバーする納得の出来となっています。

鮮やかなカラーリングで、コーデのポイントとしても使える「GRIP SWANY Supplex Gear Shorts」（1万2100円）からご紹介。ピンクやバイオレット、オレンジほか6色展開が嬉しいギアショーツ。

▲「GRIP SWANY Supplex Gear Shorts」

9つのポケットで、手ぶらスタイルが叶うのも嬉しいところ。スマホや財布、クルマのキーほか小物類を丸っと収納できるんです。スマホポケットは、座った時に干渉しない位置にあるなど、小ワザも効いています。軽くてタフなサプレックスナイロンを採用。シャリ感もあるので、汗をかいても肌離れがよくベトつかないのでフェスなどにオススメです。

続く、「GRIP SWANY Supplex Rips Gear Buggy Shorts」（1万3200円）は、GRIP SWANYならではのマチ付きビッグポケットがポイント。グローブなど若干嵩張るアイテムもなんなく収納ができます。ちょっとした作業をこなすにも便利です。もちろんシルエットも崩れずスマートに履きこなせます。

▲「GRIP SWANY Supplex Rips Gear Buggy Shorts」

こちらも9つのポケット付き。素材には、軽量・速乾・耐久性を併せ持つサプレックス リップストップナイロンを採用。カラーは合わせやすいチャコールやオリーブなど4色展開。

そしてラストは、ミリタリー柄がたまらない「GRIP SWANY Supplex Rip Gear Buggy Shorts＜Military＞」（1万4300円）。こちらは前述のバギーショーツのミリタリーバージョンです。

▲「GRIP SWANY Supplex Rip Gear Buggy Shorts＜Military＞」

ブランドロゴ入りのカモフラデザインは、コーデの主役に。アウトドアにはもちろん、タウンユース時でもスッと馴染む色合いなので、出番も多くなりそうです。なお、メインファブリックであるサプレックス リップストップナイロンは、独特のグリット地なのでちょっとしたアクセントにも。

バギーショーツはギアショーツと比べて、股下が3cm長めの設計。肌露出もほどよく、かつ動きやすい設計。ショートパンツ初心者さんにはこちらのほうが履きやすいはず。なお、カラーはグレーとブラウンを用意します。

なお、履きこなしのヒントとしては、パンツはジャストサイズをチョイス。そしてTシャツや襟付きシャツともに、ゆったりシルエットのモノと合わせるとこなれ感が出るはず。夏ならではのリラックス感を醸しだしつつ、ルーズ過ぎずコーデが決まるので、ぜひトライしてみてください。

>> GRIPSWANY

＜文／GoodsPress Web＞

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