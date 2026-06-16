6月14日、モデルでタレントの新田さちかが自身のInstagramを更新。アメリカ・ダラスで行われた2026FIFAワールドカップ日本代表対オランダ代表戦を現地観戦したことを報告した。

「新田さんはストーリーズでスタジアムの様子とともに《VAMO JAPAN》と投稿。試合後には《本当に面白い試合やったなぁ お疲れ様でした》と日本代表をねぎらうコメントも添えており、現地の熱気を満喫した様子でした。

さらに、通常投稿でも《最初から最後まで面白すぎた〜！！》《一体感を味わえる贅沢なひと時でした》とつづり、ゴールに歓喜する様子など、複数の写真や動画を載せています。日本代表のW杯初戦という大一番だけに、多くのサポーターや著名人が現地入りしていましたが、新田さんの場合は“ある理由”からその行動に注目があつまりました」（芸能関係者）

というのも、新田は日本代表MF・久保建英との関係を噂する声がネット上で広がっているからだ。スポーツ紙記者はこう話す。

「新田さんは2023年2月、スペインまで足を運び、久保選手が所属するレアル・ソシエダの試合を現地観戦。その様子をSNSに投稿し、ファンの間で話題になりました。また、今年5月には久保選手がレアル・ソシエダの公式Xに掲載された写真で、スマートフォンにディズニーのペアキーホルダーをつけていたことが話題となり、一部でさまざまな憶測を呼びました。

もっとも、両者の交際を裏付ける決定的な証拠や報道はなく、あくまでネット上の“考察”の域を出ません。それでも今回、新田さんがW杯開催地のダラスまで足を運んだことで、一部ファンの間では再び久保選手との関係をめぐる憶測が広がることになったのです」

実際Xには、こんな憶測が投稿されている。

《新田さちか、ド関係者席座ってて流石に》

《ダラスまで観戦に行っただけで交際確定とは言えないけど、タイミングがタイミングだけに色々と想像してしまうのは分かる》

《新田さんも久保くんも素敵な人たちなので、いい話なら嬉しい》

新田にとっては純粋なサッカー観戦だったのかもしれない。しかし、久保建英という日本サッカー界屈指のスター選手の名前が絡むことで、その行動の一つひとつが“匂わせ”として受け取られてしまったようだ。

熱心なサッカーファンとしての遠征なのか、それとも――。日本代表の試合と同様に、彼女の動向にも注目が集まっている。