目黒蓮の全身ショットに「何頭身ですか？」すらりとしたスタイル際立つオールブラックの装いに「ビジュ爆発してる」「脚長い」「等身大パネル欲しい」

【写真】目黒蓮のREGZA広告ビジュアル／目黒が投稿したオフショット 他

REGZAの公式SNSが更新。Snow Manの目黒蓮を起用した広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮の巨大広告が東京メトロ丸ノ内線に登場

投稿では「東京メトロ丸ノ内線に #レグザ の広告ビジュアルが掲出中！」と報告。広告は6月21日のお昼頃まで掲出予定だという。

車内上部に吊るされた広告では、目黒は黒のインナーをパンツにインし、同系色のジャケットを羽織ったセットアップ風の装いで登場。

スタジアムを思わせる華やかな背景の前で、片手をポケットに入れ、まっすぐカメラを見つめるクールな表情が印象的だ。すらりとしたスタイルや洗練された佇まいが際立ち、車内でも思わず目を引くビジュアルとなっている。

ファンからは「カッコイイなぁ…」「等身大パネル欲しい」「脚長い」「本当に素敵」「出逢えますように」「スタイル抜群」「ビジュ爆発してる」「何頭身ですか？」などの声が寄せられている。