１４日に福岡で開催された「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」で史上初の男女マッチに挑み、ＫＯ負けに終わった現役レディースの宮本禮（１８）が自身のＸを更新。目が腫れ上がった姿を公開した。

左目が痛々しく青く腫れ上がった自撮りとともに「としぞう、次はＭＭＡでやろうな」と再戦を呼びかけていた。

現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本はＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうと対戦。開始早々にとしぞうがローキックで攻め立てたが、宮本も鋭いパンチで応戦。しかし、実力差は明らかで、としぞうが徐々に出力を上げていき、圧倒。金網に追い詰めると、衝撃のボディー連打。宮本はスタンディングダウンをとられた。効いてないとアピールした宮本だったが、再開後に左フック被弾でぐらつくと、最後は右アッパーを被弾し、リングに沈んだ。試合後、泣き崩れて号泣。「喧嘩だったら勝ててたよ」と強がりつつ「本当に男とマジで戦ってみたかった。悔しいし、これから這い上がっていくんで、よろしくお願いします」と、語っていた。

コメント欄などでは「試合中はもちろん去り際までかっこよかった」、「ベストバウト」、「気合いと根性めっちゃ伝わりました」、「女の子がボコボコにされるのはさすがにちょっとかわいそうやな」との声が寄せられていた。