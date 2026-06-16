ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のKen（57）とお笑いコンビ「ニューヨーク」が16日、東京・原宿のFender Flagship Tokyoで行われた来店100万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。

世界的ギターメーカー「Fender」の世界初の旗艦店である同所の累計来店者数100万人を記念したイベント。Kenがシグネチャーモデルのギターを演奏し、嶋佐和也が「虹」を歌唱するスペシャルステージが実現した。

ニューヨークはYouTubeでコピーバンド「ニューヨークバンド」としての活動を配信していることでも知られる。中学時代にラルクのコピーバンドをしていた屋敷裕政は、ニューヨークバンドでさまざまなバンドの曲に挑戦しているというが「ラルクはやっぱりちょっと手が出ないというか…難しそうで怖いです」と物怖じしている様子。対してKenは、曲の難易度は気にせず「やってほしい」とリクエスト。「ちゃんとYouTube見ているんで、いつその動画が出るかな…と」とコピーを楽しみにしていることを伝えた。

それでも屋敷は「コピーになってないくらいのレベル」と謙遜。3月にはニューヨークバンドとしてZepp新宿での公演を成功させたが、嶋佐も「コピーだけでZeppの舞台に立ったの僕らが初だと思う」と自虐した。するとKenが「端折れば大丈夫！」とまさかのアドバイス。すかさず嶋佐が「端折るのが一番失礼です」とツッコむと「僕はうれしい。楽しんだ者勝ちだと思う。夢中になってるときの良さがあるから、全然端折ってください」とKen。大物ギタリストの優しい言葉を受け、屋敷は「やるしかない…」とつぶやいていた。