水卜麻美アナ、“後輩”岩田絵里奈アナに質問「フリーはどう？」 日テレ退社→フリー転身
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が16日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。今年3月31日付で同局を退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（30）に関心を寄せるシーンがあった。
【写真あり】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは、きょう16日午後7時から放送されるバラエティー『クイズ！ あなたは小学5年生より賢いの？ 賞金1000万円SP』に出演する。その紹介でスタジオを訪れ、「今回、久しぶりに1000万円獲得者が出ました！」「期待してほしいです」などとアピールした。
また、元日本テレビの羽鳥慎一アナウンサー（55）とコンビを組んでクイズに挑んだことから、水卜アナから「日テレ時代はかぶってないと思うけど、どうでした？コンビは」と質問されると、「小さい頃から見ていた先輩だったので、一緒に（出演）できてうれしかったですし、お互いカバーしながらチームワークでできたと思います」と手応えを語った。
その後、エンディングのシーンでカメラの前に出演者が全員集合。水卜アナが「ついこの間まで後輩だったんです！大きい声で聴くのもあれだけど、フリーはどう？」と質問すると、岩田アナは「姉さん！頑張ってます！」と楽しそうに会話。最後に「ZIP！」マークをつくって締めくくった。
【写真あり】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは、きょう16日午後7時から放送されるバラエティー『クイズ！ あなたは小学5年生より賢いの？ 賞金1000万円SP』に出演する。その紹介でスタジオを訪れ、「今回、久しぶりに1000万円獲得者が出ました！」「期待してほしいです」などとアピールした。
その後、エンディングのシーンでカメラの前に出演者が全員集合。水卜アナが「ついこの間まで後輩だったんです！大きい声で聴くのもあれだけど、フリーはどう？」と質問すると、岩田アナは「姉さん！頑張ってます！」と楽しそうに会話。最後に「ZIP！」マークをつくって締めくくった。