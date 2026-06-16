俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ希代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

長浜城。寧々が半兵衛を出迎え。とも（宮澤エマ）が「一大事でございます！」と駆け込んでくると、続くあさひ（倉沢杏菜）は派手に転倒。「松寿丸殿が、いなくなったのです！」（とも）「申し訳ございません！私が少し目を離した隙に。どうしましょう」（あさひ）と芝居を打った。

SNS上には「あさひちゃん、コケたw」「小芝居姉妹w」「あさひが見事に転んでたけど、あれはガチかな…と気になっている」などの声。視聴者の笑いを誘った。

女優の倉沢杏菜は自身のSNSを更新。「ガチ転けでした！（笑）テストでうっかり転びまして。それが採用されたのでした」と“真相”を明かし「菅田さん演じる半兵衛さんと同じ時間を過ごせて光栄でした。忘れられない最期でした」と振り返った。

豊臣秀長の晩年の出来事だが、朝日姫（旭）は1586年（天正14年）、徳川家康の正室に。倉沢の大河出演は、藤原道長（柄本佑）の次女・藤原妍子役を好演した2024年「光る君へ」以来2年ぶり2回目。コメディーセンスを発揮しているが、夫・副田甚兵衛（前原瑞樹）との離縁、徳川家康（松下洸平）との結婚の芝居も注目される。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。