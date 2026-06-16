「連続無敗記録を32試合に伸ばした」スペイン指揮官は“計画になかった”ドロー発進も意に介さず「まだ７試合が残っていると確信し続けなければならない」【Ｗ杯】

「連続無敗記録を32試合に伸ばした」スペイン指揮官は“計画になかった”ドロー発進も意に介さず「まだ７試合が残っていると確信し続けなければならない」【Ｗ杯】