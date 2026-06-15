“ゆうこす”ことタレントの菅本裕子（32）が、約30kg減量したことを報告し、筋トレ中の動画を公開し、話題を集めている。

【映像】ゆうこす80キロあった時と約30kgの減量した現在の姿

2022年12月、3人組バンド「Dios」のボーカル・たなかとの結婚を報告し、2025年3月14日に第1子となる長男を出産した菅本。この年の12月23日にXを更新し、「産後人生初の80kgまでいき、心不全もあり呼吸も苦しく、肌も髪もボロボロ。鏡の自分を見る度に『誰？』と大泣き…でしたが、ここまできたらやるしかねえ！と、筋トレ＆食事制限＆有酸素で健康的に減量できてます！！自信取り戻せてきた！」と体重が80kgあったことや減量に励んでいることを報告していた。

約30kgの減量報告

2026年6月14日にはInstagramを更新し、「80kg→51kg 妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した。筋肉量減らさず、体脂肪率10%減！わーい！」と現在の体重を報告。「厳密に言うと、大学病院で1週間で水分だけで8kgほど落ちたので、減量で言ったら20kgくらい！それを1年かけてだから、1カ月1.5kg減のペースでございます」とも明かし、筋トレ中の動画を公開した。

この投稿には「カッコよすぎて尊敬しかない」「1年間続けた努力と継続力が本当にすごいですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）