登録者数31万人を超えるゲーム実況ユーチューバーで、秋葉原のカードショップ「はんじょう」のオーナーである「はんじょう」が15日、自身の公式Xを更新。視聴者に向けた「経緯説明会」の延期を報告した。

はんじょうをめぐっては昨年4月に過去に情報商材ビジネスに関与していたとの疑惑がネット上で浮上。一部関係者が反社会的勢力である可能性が指摘されていた。これを受け、「過去の情報商材ビジネスに関するSNS上の投稿の件で、お騒がせしており誠に申し訳ありません」と謝罪。活動自粛を発表していた。

同11日に「一連の疑惑に関するご説明と今後の活動について」と題した動画を投稿。「まずは本件についてこのような情報が飛び交う事態となり、関係者の皆様、視聴者の皆様をはじめとする多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「結論から申し上げます。私、はんじょうは反社会的勢力との付き合いは一切ありません。情報商材を取り扱う団体の幹部だった事実もありません」と疑惑を否定していた。

その後8月に「反社会的勢力との関わりは一切ない」と改めて説明し活動を再開した。

この日の投稿では「以前の配信において『16日までに経緯説明会を配信する』とご案内しておりましたが、配信場所の確保やスケジュール調整に時間を要しており、期日までの配信が困難な状況となってしまいました」と報告。「配信をお待ちいただいている皆様には、ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「現在、早急に調整を進めております。日程が確定次第、速やかにお知らせいたします」とし「本件に関しましては必ず実施いたしますので、勝手なお願いではございますが、もう少々お時間をいただけますようお願い申し上げます」と伝えた。