6月15日 発表

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viviONは、新たなVTuberグループ「ゆうぎり高校」を設立し、運命メイナさん、天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、篠崎シャノンさん、宮霧りりいさんら5名のVtuberがデビューすることを明らかにした。

「ゆうぎり高校」は多彩な特技やスキル、そして尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグループ。「あおぎり高校」と理念を共有する正統な姉妹校グループであると同時に、バーチャルクリエイターコミュニティ「VHS City」に参加する新たな学舎となる。

今後は6月16日19時に「あおぎり高校」の公式chにて「ゆうぎり高校」メンバーの初登場動画が公開予定。その後同日6月16日19時30分には各メンバーのチャンネルにてデビュー動画の投稿、6月19日19時からはリレー形式でのデビュー初配信が行なわれる予定となっている。

また、公式Xアカウントでは「ゆうぎり高校デビュー応援キャンペーン」として、抽選で10名にグッズセットが当たるキャンペーンが6月16日12時より実施される。

初配信スケジュール

Xキャンペーン

「ゆうぎり高校」所属メンバー

運命メイナ(うんめい めいな)

・誕生日：12月12日

・身長：153cm

・イラストレーター：ゆんみ

・YouTube：https://www.youtube.com/@DestinyMeina

・X：https://x.com/DestinyMeina

承認欲求に貪欲なバケモノ。

普段から大口を叩きがちだが、ただのインターネット弁慶である。

活動を通して自分の生きた証を残すとともに、運命…まさにデスティニーを探している。

富豪になることを夢に、己の無限なる付加価値を見つけるため、ゆうぎり高校に爆誕！

天羅洲テラス(あまらす てらす)

・誕生日：3月14日

・身長：153cm

・イラストレーター：鉢人

・YouTube：https://www.youtube.com/@AmarasuTerasu

・X：https://x.com/AmarasuTerasu

ある日突然、魔法少女になった元一般成人女性。

天真爛漫で嘘がつけず、可愛いものや恐竜が好き。

持ち前のクリエイター気質を活かして、ゆうぎり高校で配信活動を始めた。

さぁ今日もノリと勢い（と実は緻密な計算）で、みんなの退屈を吹き飛ばしちゃうくらいぶちアゲていくよーん！

LN_へるぷ.exe(えるえぬ へるぷ)

・誕生日：1月10日

・身長：148cm

・イラストレーター：ちょん*

・YouTube：https://www.youtube.com/@LN_Help_exe

・X：https://x.com/LN_Help_exe

猫をモフるべく人間界にやってきた、インテリジェンスな電子生命体。

電子界にはない人類文化に夢中になっており、カルチャーウォッチングに余念がない。

共にエンタメを作ってくれる仲間を探してゆうぎり高校に入学した。

いつの日かオタクの生活をハッピーで潤おすOSになりたい。

篠崎シャノン(しのざき しゃのん)

・誕生日：4月23日

・身長：158cm

・イラストレーター：AIKO

・YouTube：https://www.youtube.com/@ShinozakiShanon

・X：https://x.com/ShinozakiShanon

音楽を愛する表現者。クールに見えて頭の中はいつも音でうるさい。

現実より鮮やかな空想に逃げ込みがちで、ときどき帰ってこなかったりもする。

目標は幕張メッセでライブをすること！

感情処理が苦手だからこそすべてを音楽に変え、ゆうぎり高校での活動に全力を尽くす。

宮霧りりい(みやきり りりい)

・誕生日：6月3日

・身長：168cm

・イラストレーター：ももいもん

・YouTube：https://www.youtube.com/@MiyakiriLily

・X：https://x.com/MiyakiriLily

同担拒否 過激派夢女子のおねえさん。

同担とはお話ができないため、いつもお友達のみみいちゃんと推し語りをしている。

推し活の楽しさを世界に広めるべく、ゆうぎり高校に入学した。

活動を通して、「推しの一番」の称号にふさわしい自分になりたい！