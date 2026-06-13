卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんが１３日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。約３年ぶりの地上波テレビ出演で再婚相手との馴れ初めを語った。

福原さんは２０１６年９月に卓球男子で元台湾代表の江宏傑さんと結婚し、長女と長男が誕生したが、２１年７月に離婚が成立。昨年１２月、一部週刊誌のインタビューで再婚と妊娠を公表した。

再婚相手について、進行役のノンスタイル・石田明から「やっぱプロポーズは旦那様から？」と質問された福原さんは「いや、な…なかった？ なかったと言いますか」と微妙な言い回し。

ＭＣのナインティナイン・岡村隆史から「なんとなくそのまま自然に、ふわ〜っといった？」と相づちを打たれると、福原さんは「あの、旦那さんのお義母さんから、『もしよかったら、ちゃんと入籍とかして、ちゃんとした方がいいんじゃない？』っていうのを言っていただきまして。それで」と打ち明けた。

岡村が「何げにそういう流れになってったんや…。忘れてるだけちゃう？ パートナーさんに怒られるで。『言うたやん、俺ちゃんと！』って」と疑いの目を向けると、福原さんは「いや、なんか本当、しっかりとした、きちんとしたものは何もなくて。あちらのお義母様から、『なんかした方がいいんじゃない？』っていうのを言っていただけて。ママって呼んでるんですけど、『ママからこういうお話いただいたんだけど、どうする？』みたいな」と証言。

石田が「それで旦那さんは何て言ったの？」と追及すると、福原さんは「『どうする？』って聞いて。『どうしよっか？』みたいな。なんかもう様子見ですね、お互い。お互い様子見で、カレンダー見て、『いつがいいかな…』みたいな感じで」と照れ笑いを浮かべていた。