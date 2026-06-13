「味はわからないです」中山礼都、ドジャース“世界一右腕”との会食シーン、絶妙な気配りを振り返る「おなか大丈夫？とか心配してくださって…」
山本は優しい気配りで後輩を感激させたという(C)Getty Images
巨人のロマン砲、中山礼都が今春のWBCで経験した貴重な体験を振り返った。
6月13日に放送された「シューイチ」（日本テレビ）の中の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に中山が出演。
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今回は「日常生活で緊張すること」をテーマにトークを繰り広げる中、中山は「ありました、今年」として自身は侍ジャパンのサポートメンバーとして参加した今春のWBCの中の一幕を振り返った。
メジャーメンバーも集まったタイミングで決起集会が行われたとして、その食事会の席順で非常に緊張したと話した。
くじびきで席が決まる中、中山はドジャースの世界一右腕、山本由伸の隣に座ることになったという。
しかも4人席に5人が座るようになったことでやや窮屈となったところ、中山は山本の隣の真ん中の席に座ることに。
同じ席には中村悠平、若月健矢など捕手陣にまざりながら「由伸さんの肩がずっとくっついていたんとちゃう？ぐらい」密着して食事したという。
結果として「味はわからないです…」と緊張の食事会を振り返った。
焼肉会ととなった決起集会で「由伸さんは『俺（肉を）焼くよ』って言ってくださったりとか、『おなか大丈夫？』と心配してくれた」としっかり食べているかを確認するかなど、常に若手の中山を優しく気遣ってくれたとした。
ドジャースのエース右腕として知られる山本は昨季のWSで脅威の3勝をマークし、世界一の立役者となった。今期もここまで6勝（4敗）、防御率2.68と安定したパフォーマンスでチームを支えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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