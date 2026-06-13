「味はわからないです」中山礼都、ドジャース“世界一右腕”との会食シーン、絶妙な気配りを振り返る「おなか大丈夫？とか心配してくださって…」

山本は優しい気配りで後輩を感激させたという(C)Getty Images

巨人のロマン砲、中山礼都が今春のWBCで経験した貴重な体験を振り返った。

6月13日に放送された「シューイチ」（日本テレビ）の中の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に中山が出演。

【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック

今回は「日常生活で緊張すること」をテーマにトークを繰り広げる中、中山は「ありました、今年」として自身は侍ジャパンのサポートメンバーとして参加した今春のWBCの中の一幕を振り返った。

メジャーメンバーも集まったタイミングで決起集会が行われたとして、その食事会の席順で非常に緊張したと話した。

くじびきで席が決まる中、中山はドジャースの世界一右腕、山本由伸の隣に座ることになったという。

しかも4人席に5人が座るようになったことでやや窮屈となったところ、中山は山本の隣の真ん中の席に座ることに。

同じ席には中村悠平、若月健矢など捕手陣にまざりながら「由伸さんの肩がずっとくっついていたんとちゃう？ぐらい」密着して食事したという。