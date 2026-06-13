足立梨花、同級生は人気俳優がズラリ… 規格外すぎる高校時代の思い出話に千原ジュニアも「すげーな！」
俳優の足立梨花（33）が11日放送の東海テレビの『千原ジュニアのヘベレケ』（毎週木曜 深0：15）に出演。超豪華な、同級生たちを明かした。
【写真】パンツ丸見え？下半身を開脚 超ミニスカ姿の足立梨花
高校入学とともに上京したという足立は、MCの千原ジュニアから「堀越？」と聞かれると、「日出の方なんです、一応芸能学校に」と答えた。また「日出の同学年が結構いっぱいいて、染谷将太、仲野太賀、剛力彩芽、滝沢カレンたちがいっぱい…」と明かし、ジュニアも思わず「すげーな！」とうなった。
また体育祭では「芸能コースに入っている人が目立ちたくて、リレーの最後にバク宙しながらゴールするとか…」と笑いながら振り返った。
【写真】パンツ丸見え？下半身を開脚 超ミニスカ姿の足立梨花
高校入学とともに上京したという足立は、MCの千原ジュニアから「堀越？」と聞かれると、「日出の方なんです、一応芸能学校に」と答えた。また「日出の同学年が結構いっぱいいて、染谷将太、仲野太賀、剛力彩芽、滝沢カレンたちがいっぱい…」と明かし、ジュニアも思わず「すげーな！」とうなった。
また体育祭では「芸能コースに入っている人が目立ちたくて、リレーの最後にバク宙しながらゴールするとか…」と笑いながら振り返った。