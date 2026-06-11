韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーとして、世界を股にかけて活躍するSAKURAこと宮脇咲良。そんな彼女が6月10日に自身のインスタグラムを更新し、あまりにも刺激的なオフショットを公開してファンをざわつかせている。

【写真】「え、履き忘れてる!?」宮脇咲良の“超ミニ丈”パンツ姿

宮脇咲良“超ミニ丈”のホットパンツ姿

投稿された写真での宮脇は、美しいブロンドのボブヘア。首元まで覆うオーバーサイズの黒いレザージャケットを着用しているが、視線を集めたのはその下半身だ。ジャケットの下からのぞくのは、黒のタイツに、大きなベルトが締められたレザー素材の“超ミニ丈”ホットパンツ。

なんと脚の付け根まで完全に露わになったボトムスで、スラリと伸びた美脚を惜しげもなく披露している。

そんなオフショットとともにキャプションに綴られていたのは、「ICONIC BY MISTAKE」という一言だ。

「『ICONIC BY MISTAKE』とは、6月12日にリリースしたデジタルシングルのタイトルです。LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの人気3グループがコラボレーションした大規模なプロジェクトとなっており、世界中の音楽ファンの間で大きな注目を集めています」（音楽誌ライター）

6月11日には同楽曲のミュージックビデオもYouTube上で公開。

すでに600万を超える驚異的な再生数で、大きな反響を呼んでいる。宮脇の投稿は、このミュージックビデオ撮影時のオフショットだ。

プライベートの“素顔”も投稿

投稿を見たファンからは、「さくちゃんめっちゃカッコいいんですけど！」「一瞬『え、履き忘れてる!?』ってなった笑」「スタイル神すぎる」「脚長すぎ」「このメイクとスタイリングめっちゃ似合ってる」「最高すぎる」など、称賛と驚きのコメントが多く寄せられている。

圧倒的なオーラでファンを魅了する一方で、プライベートでは等身大の素顔も見せている。

「大胆なショットが投稿されたのと同日、宮脇さんは別ポストで《LAで推し活。This is the way. 我らの道。》とつづり、ロサンゼルスでの休日を満喫する姿を投稿しています。青空の下でアイスコーヒーやジェラートを楽しむ様子や、『スター・ウォーズ』のショップを訪れている様子などもアップしました。多忙なスケジュールの合間を縫って、異国の地でリフレッシュする飾らない姿に、ホッと胸をなでおろしたファンも多かったでしょう」（アイドル誌ライター）

グループの枠を超えた大型コラボレーションに参加し、ミュージックビデオでも圧倒的な存在感を見せつけた宮脇。大胆なビジュアルチェンジや攻めたスタイリングで新しい顔を見せ続ける彼女から、今後も目が離せない！