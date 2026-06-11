米子北高サッカー部・城市徳之総監督が語る佐野との出会い

ボールを刈り取る、駆け引きと無駄のない動きで凌駕して球際を制する。

佐野海舟のボール奪取力は日本代表において、中盤に安定感をもたらす大きな武器になっている。ドイツ・ブンデスリーガで圧倒的な存在感を放ち、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーに選ばれた佐野は、米子北高校時代からボールを奪うという部分では突き抜けた存在で、「佐野『回収』」との異名は当時からつけられていた。隣県である岡山県津山市からやってきた才能はどのような高校3年間を過ごしたのか。関わった3人の人物に話を聞いた。（取材・文＝安藤隆人／全4回の1回目）

「彼が中学3年生の秋にウチに練習参加にやってきたんです。この時期に中3の選手が練習参加することは例年あまりないことだったので、凄く印象に残っています」

こう語るのは鳥取県・米子北高サッカー部の城市徳之総監督。実は、佐野が米子北高にやってきたのは、1つの幸運があったからだった。夏をすぎたある日、佐野側から「練習参加を希望しているのですが、お願いできないでしょうか」と打診があったという。

「通常なら夏の時点で推薦枠が全て埋まるのですが、この時はたまたま1枠空いていたので、ぜひ、と受け入れたんです」

例年なら断っていたところを受け入れられたことで、佐野と米子北の縁が生まれた。そして練習にやってくると、身体は小さいが驚異の能力を見せつけるプレーぶりに城市はすぐに引き込まれた。

「事前情報はほぼなかったんですが、守備のプレーの姿勢の良さに魅力を感じました。多くの選手はドリブルやスピード、キックなどが武器で、守備面ではどうしても甘さを感じるのですが、彼は逆で、攻撃に甘さを感じる一方で、守備のセンスはずば抜けていた。競り合ってもバランスを崩さないし、転んだ時にスムーズに起き上がることができる。線は細かったのですが、バランス感覚が良かった。話してみても、かなり寡黙ですが、サッカーに対する情熱は伝わったので、これは欲しいとすぐに獲得を希望しました」

米子北は伝統の堅守速攻のサッカーで、その礎を築き上げたのが城市だった。大半の選手が米子北に入ると、まずは守備の強度で苦戦を強いられるが、佐野はこの時点で守備の基準を軽くクリアをしていた。

「中学年代で守備を仕込むことはあまりないので、高校に入って特徴を磨きながらも、守備の献身性や連続性をきちんと磨かないといけない。縦に速いサッカーの中でボランチは守備ができて、キックがうまいのが絶対条件の中で、海舟は守備面では不動の存在になれる可能性を持っていたので、『不動のボランチになる』と大きな期待を持って迎え入れました」

城市にとって佐野はまさに“掘り出し物”だった。期待のボランチとしてチームに迎え入れると、チームを指揮する中村真吾監督に指導が託された。中村は最初の印象をこう口にする。

「パッと見てそこまでサイズはないし、身体もできていないし、特段スピードがあるわけではありませんでした。最初はそこまでのインパクトは受けませんでしたが、見ていくにつれて『なんかあいつのところでマイボールになるな』、『ボールをいとも簡単に奪うな』とだんだん他の選手とは明らかに違う能力が浮き出てきたんです」

異例の時期に入ってきた1年生が持つ特殊な能力。練習や紅白戦をこなすごとに高校のスピードに慣れて、その才を発揮し始めた佐野を見る中村の心の中に「実戦で使ってみたい」という思いが芽生えたという。

当時、3年生に力のあるメンバーが揃っていたこともあり、インターハイ予選はメンバー外だった。だが、当時【4-3-3】をやっていたチームにおいて、守備面でセカンドボールが思うように拾えずに自分たちの良さである速攻が出せずに押し込まれてしまうシーンが増えていた。

「中盤でセカンドボールをどんどん拾ってくれるボランチが欲しい」と思っていた中村の心の中に「あいつならやってくれるかもしれない」と、佐野への期待がどんどん膨らんでいった。

「インターハイ本戦前に彼を【4-3-3】のアンカーで起用したら、面白いようにセカンドボールを拾うし、攻撃に繋げてくれた。なので、インターハイでは彼を積極的に起用しました」

迎えた広島インターハイ。初戦の那覇西戦で後半途中から投入すると、前半の悪い流れを断ち切るプレーで中盤に安定感を生み出した。チームの同点ゴールを呼び込むと、そのままPK戦の末に勝利。このプレーを買われて3回戦の星稜戦でスタメンに抜擢されると、ここでも高いボール奪取能力とセカンド回収を披露して、チームはベスト8に進出した。（安藤隆人 / Takahito Ando）