中国製AIエージェント、受動的応答から能動的・自律的な業務遂行へ

中国では最近、国産AIエージェントの多くのモデルが集中して発表されました。従来の大規模言語モデルに比べ、次世代エージェントの機能はアップグレードされ、受動的な応答から能動的かつ自律的な業務遂行が可能となり、国産AIエージェントが産業を活性化する新たな動力となっています。

簡単なコマンドを入力するだけで、複数のオフィスソフトウェアを切り替える必要はなく、AIエージェントは自律的に資料収集、内容整理、自動レイアウトをおこない、ワンストップですべての作業を完了することができるようになりました。従来のAIのような一問一答のモデルとは異なり、人間が段階的に指示する必要はありません。次世代国産エージェントの最大の変化は、複雑なニーズを自ら理解し、タスクを分割し、異なるソフトウェアを連携させて作業をおこない、自律的に全体の仕事を完了できる点にあります。「受動的な質問への回答」から「能動的かつ自律的な業務遂行」へのアップグレードを実現しています。

中国のAIエージェント市場は現在、急速に拡大しています。統計によると、国内大規模言語モデル企業の8割以上は今年、AIエージェント製品の商業化体制をすでに完了し、オフィス、研究開発、政府企業サービス、生産・製造など多くの分野をカバーしているとのことです。業界の予測によると、国内の企業向けAIエージェントの今年の市場規模は、前年比2倍の449億元（約1兆600億円）に達する見込みです。（提供/CGTN Japanese）