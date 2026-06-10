◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

首の違和感のため３試合連続連続でスタメンを外れたドジャースのＷ・スミス捕手（３１）が負傷者リスト（ＩＬ）入りする可能性が９日（日本時間１０日）、浮上した。

ロバーツ監督は「今日も少し打撃練習とキャッチボールを行ったが、まだ感覚が万全ではない状態。明日（１０日）の試合の出場は難しく、復帰前にはまずは練習をフルでこなす必要があると思う」とし、「これまでは日々の様子を見る状態だったが、数字たっても状態が改善しないため、ＩＬ入りの可能性が現実味を帯びている。主に打撃のスイングをした際に痛みを感じるようだ」と明かした。

スミスが不在の間は強打の２番手捕手ラッシングが扇の要を務めている。指揮官は「彼にチャンスが与えられたことは不幸中の幸いだ。打撃の内容も安定し、投手陣のリードを含めて素晴らしい。彼にとって非常に大きな経験になっていると思う」と話した。１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦でも大谷翔平投手（３１）とバッテリーを組むことになりそうだ。