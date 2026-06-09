ガーディアンズのホセ・ラミレスの打撃で“宣告”

【MLB】ヤンキース 7ー5 ガーディアンズ（日本時間9日・クリーブランド）

審判団の判定が波紋を呼んでいる。8日（日本時間9日）のガーディアンズ-ヤンキース戦で、打者がスイングをしていないにもかかわらず「捕手の打撃妨害」が宣告されるという珍しいプレーが起こり、米国のファンや解説者を困惑させている。判定に対してSNS上では「初めて見た」「ひどいルールだ」と疑問の声が相次いでいる。

5回1死一塁の場面だった。ヤンキースが4-3とリードする中で打者はガーディアンズのホセ・ラミレス内野手だった。ヤンキースのウィル・ウォーレン投手がカウント1-2から投じた4球目は左打席のラミレスの左足付近へ鋭く落ちた。

捕球を試みたJC・エスカラ捕手のミットがラミレスのつま先に接触。ガーディアンズは捕手の打撃妨害と死球の両方についてリプレーチャレンジを要求。検証の結果、死球は認められなかったが、捕手の打撃妨害が適用され、ラミレスは一塁へ、一塁走者のブライアン・ロッキオは二塁へ進塁した。

MLBのルールでは「投球中のいかなる時点でも、捕手（またはその他の野手）が打者を妨害した場合、打者には一塁（進塁）が与えられる」と定められており、スイングの有無にかかわらず妨害は成立する。しかし、米テレビ局「YESネットワーク」の中継で解説を務めるデビッド・コーン氏は、「あれが捕手の打撃妨害だなんて理解できない。ミットが触れたのはボールじゃなくてラミレスの足先だったと思う」と納得のいかない様子だった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」や、米放送局「FOXスポーツ」が公式X（旧ツイッター）でこの事象を伝えると、ファンからも不満が相次いだ。「打者が振ってもないのに、捕手はいったい何を“妨害”したんだ？」「なんでだよ!? 彼はバットを振ってないじゃないか!!」「妨害されるスイング自体がないのに……本当に馬鹿げてるよ」。さらに「あのルール自体が信じられないくらい馬鹿げてる」「これまで見た中でも屈指の愚かな判定だ」とルール自体に疑問を投げかける声も多かった。（Full-Count編集部）