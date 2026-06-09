９日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９１．１６ポイント（０．３７％）安の２４５６５．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６．７７ポイント（０．２０％）安の８３２４．５９ポイントと５日続落した。ハンセン指数は３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３０８９億１６１０万香港ドル（約６兆３１７３億円）に縮小した（８日は３６３９億７４７０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米長期金利の上昇が嫌気されている。年内の米利上げ観測を受け、８日のＮＹ債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りの上昇が続き（債券価格は続落）、５月２１日以来の高水準を付けた。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も不安視されている。ただ、下値は限定的。前日のハンセン指数が３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込む中、値ごろ感も着目された。また、昨夜の米株市場でハイテク株が持ち直したことも好材料だ。指数はプラス圏で推移する場面もみられている。

一方、取引時間中に報告された５月の中国貿易統計は、米ドル建ての輸出入が予想を上回ったものの、好感する買いは限定されている。中国ではあす１０日に物価、週明け１６日に小売や鉱工業生産など５月の月次経済統計が相次ぐ公表されるとあって、内容を見極めたいとするムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が５．２％安、石油グループ大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が４．６％安、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が３．７％安と下げが目立った。

セクター別では、石油関連が安い。ペトロチャイナのほか、百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１２．８％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が５．８％ずつ下落した。原油安が逆風。米イラン和平交渉が進展するとの見方で、９日の原油相場は反落している。

海運セクターもさえない。東方海外のほか、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が４．０％安、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が３．４％安、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が２．７％安で取引を終えた。

香港不動産セクターも売られる。長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．８％安、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が１．８％安、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が１．７％安、新世界発展（１７／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が９．１％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が５．９％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）と蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）がそろって３．４％ずつ上昇した。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の建滔集団（１４８／ＨＫ）が２５．２％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が１５．７％高、勝宏科技（恵州）（２４７６／ＨＫ）が１２．５％高と値を上げている。

本土マーケットは４日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２８％高の４０１０．０３ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。発電・電設、素材、インフラ建設、空運、金融、自動車なども買われた。半面、石油・石炭は安い。海運、消費、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）