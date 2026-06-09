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YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【日本経済】給料100万円減？またまた氷河期世代にシワ寄せだと！氷河期世代モハPの視点」と題した動画を公開した。動画では、自身も就職氷河期世代であるモハP氏が、同世代が社会でいかに割を食ってきたかについて、切実な実態と持論を展開している。



動画の冒頭、モハP氏は日経新聞の「官僚も氷河期世代がババを引く」「Z世代の年金、氷河期より厚く」といった記事を紹介。管理職への昇進で残業代が出なくなり年収が下がるケースや、若年層との年金格差などを挙げ、氷河期世代が不利益を被っている現状を指摘した。また、新卒採用時の厳しい就活状況や、バブル世代が上の役職を独占していたことによる昇進や昇給の遅れなど、構造的な問題によって長期間にわたり格差が生じていると語った。



さらにモハP氏は、職場環境の変化についても言及する。自身が若手の頃はパワハラが横行していたにもかかわらず、現在管理職の立場になるとハラスメントを恐れて指導しづらい状況に陥っていると述べた。子育てに関しても、現在は有給取得や保育料無償化などが進んでいるが、自分たちの子育て期にはそうした恩恵が少なかったと振り返り、「もうちょっと早くやってくれたらなと」と本音を漏らした。



また、政府や自治体による就労支援策や職業訓練についても、年齢の壁や企業側の採用意欲の低さを理由に、劇的な賃金改善や正規雇用の増加には繋がりにくいと厳しい見方を示した。



動画の終盤、モハP氏は不遇な状況に慣れ、社会に対して諦めを抱く同世代が多いとしつつも、自身は「ふざけるなよと思っている」「いつか氷河期世代のあがきを見せてやりたい」と熱い思いを吐露。当時、就職活動に苦しむ若者の背中を押したMr.Childrenの『終わりなき旅』の歌詞に触れ、「ずっと不満ばかり言っていてもしょうがない」「次のドアをノックするしかないのかなと」と語り、厳しい時代を生き抜いてきた同世代に向けて、前を向いて進む覚悟を示して動画を締めくくった。