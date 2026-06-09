「実は、女の子なんです」「美人が保証されてた少女の20年後」可愛らしい少女時代から…圧巻の変貌を遂げ“別次元ボディ”に
可愛らしい幼少期の少女が、20年後に驚くほど逞しい筋肉美を持つ姿へと成長したビフォーアフター写真がThreadsなどのSNSに投稿され、反響を呼んでいる。マッスルキユーピー/ Kewpieさん（@kewpie_______）が「美人が保証されてた少女の20年後、、、。こんなはずじゃなかったのに」と投稿した写真には、6000件以上のいいねが集まった。なお、投稿には「見た目と恋愛対象は男の子」「LGBTでもレズビアンでもありません。ただの脳筋ボーイッ種です」とユーモアを交えた補足も添えられている。現在の驚異的な肉体を作り上げたマッスルキユーピーさんに話を聞いた。
【ビフォーアフター】本当に同一人物!? 45kg→67kg増量、驚異の肉体改造
――投稿にある「こんなはずじゃなかったのに」という言葉に込められた、ご自身の現在の姿に対する率直な思いをお聞かせください。
「幼い頃から、家族、親戚、同級生、先輩みんなに可愛がられてきました。幼児期のうっすらとした記憶ですが、いろんな方に『あんた、べっぴんさんになんで』って言われ続けて、それを真に受けていました。なので、将来は可愛くなるんやな〜と思ってましたが…元々メイクや女の子のものに興味が持てなかった為、周りの同級生のように、お洒落するような人生じゃなかったんだなって、正直なところ腑に落ちています」
――幼少期の可愛らしい姿から、現在のような逞しい筋肉美を目指すようになったきっかけや理由を教えてください。
「パーソナルトレーナーの友人の勧めで、『お尻、脚の形が綺麗だから、競技として本気でボディメイクしたら、いいところまで行ける』と煽てられたのが、トレーニングを始めたきっかけです」
――現在の驚異的な肉体を作り上げるまでのトレーニングや食事管理において、特に苦労したことやこだわっているポイントを教えてください。
「代謝は良いほうだと思いますが、食べることができるため、増量は苦戦しませんでした。しかし、情緒不安定な為、メンタル面の影響でホルモンバランスが崩れやすく、減量中体重が落ちなかったりすることです。それに伴って、維持カロリーもかなり上下するので、トレーニング始めて5年目になりますが、恥ずかしながらも未だに自分のメンテナンスカロリーを把握できていないことが苦労していることです」
――今回の劇的なビフォーアフターの投稿に対して、周囲の友人やSNSのユーザーからはどのような反響がありましたか。
「普段やりとりしない同級生からも多くのメッセージをいただきました。この中性的な見た目なので、面識のない人達は、私のことを受け入れることができない方もいれば、応援してくれる方もいる、プラスマイナス両方の声をいただいています。それは、人それぞれ物事の見方や考え方が違うので、あまりなんとも思ってないです（笑）」
――「脳筋ボーイッ種」として突き進む中で、今後はどのような自分（または身体）を目指していきたいか、これからの目標を教えてください。
「心身ともに、大きく、美しくなりたいのは、ボディメイクをしている以上、常に持っている目標です。それと同じくらい、見た目や内面に悩んでいる方々に『自分らしく生きることが大切』という勇気を与えられる存在になることも私の目標のひとつです。そして、1番の目標は『みんなに笑顔を届けることができる筋肉になること』です」
――投稿にある「こんなはずじゃなかったのに」という言葉に込められた、ご自身の現在の姿に対する率直な思いをお聞かせください。
「幼い頃から、家族、親戚、同級生、先輩みんなに可愛がられてきました。幼児期のうっすらとした記憶ですが、いろんな方に『あんた、べっぴんさんになんで』って言われ続けて、それを真に受けていました。なので、将来は可愛くなるんやな〜と思ってましたが…元々メイクや女の子のものに興味が持てなかった為、周りの同級生のように、お洒落するような人生じゃなかったんだなって、正直なところ腑に落ちています」
――幼少期の可愛らしい姿から、現在のような逞しい筋肉美を目指すようになったきっかけや理由を教えてください。
「パーソナルトレーナーの友人の勧めで、『お尻、脚の形が綺麗だから、競技として本気でボディメイクしたら、いいところまで行ける』と煽てられたのが、トレーニングを始めたきっかけです」
――現在の驚異的な肉体を作り上げるまでのトレーニングや食事管理において、特に苦労したことやこだわっているポイントを教えてください。
「代謝は良いほうだと思いますが、食べることができるため、増量は苦戦しませんでした。しかし、情緒不安定な為、メンタル面の影響でホルモンバランスが崩れやすく、減量中体重が落ちなかったりすることです。それに伴って、維持カロリーもかなり上下するので、トレーニング始めて5年目になりますが、恥ずかしながらも未だに自分のメンテナンスカロリーを把握できていないことが苦労していることです」
――今回の劇的なビフォーアフターの投稿に対して、周囲の友人やSNSのユーザーからはどのような反響がありましたか。
「普段やりとりしない同級生からも多くのメッセージをいただきました。この中性的な見た目なので、面識のない人達は、私のことを受け入れることができない方もいれば、応援してくれる方もいる、プラスマイナス両方の声をいただいています。それは、人それぞれ物事の見方や考え方が違うので、あまりなんとも思ってないです（笑）」
――「脳筋ボーイッ種」として突き進む中で、今後はどのような自分（または身体）を目指していきたいか、これからの目標を教えてください。
「心身ともに、大きく、美しくなりたいのは、ボディメイクをしている以上、常に持っている目標です。それと同じくらい、見た目や内面に悩んでいる方々に『自分らしく生きることが大切』という勇気を与えられる存在になることも私の目標のひとつです。そして、1番の目標は『みんなに笑顔を届けることができる筋肉になること』です」