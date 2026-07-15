サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でノルウェーは準々決勝で敗れたものの、史上初の8強入りと歴史をつくった。チームを牽引したアーリング・ハーランドが、意外な場所で発見された。ノルウェーは11日（日本時間12日）の準々決勝でイングランドに1-2で敗れた。4強入りはならなかったが、ハーランドは大会7得点と初の夢舞台で輝きを放った。チームは現地13日に帰国。アライグマの置物を手に飛行機から降り