「わたしの心が狭かったらごめん。

妊婦健診についてきてる旦那さんよ、ココナッツの甘い香りの香水だかなんだか知らないが、お願いだからここにはつけてこないでくれ」



【写真】いったいどこから匂いが…実際の投稿

sanashi___さん（@sanashi___）が妊婦健診時の辛いエピソードをThreadsに投稿。同様の体験談や、非難の声が続々と寄せられています。



sanashi___さんによると、ガッツリつけているのか、待合室全てがその匂いで包まれていたそうで、残り香もすごかったとのこと。なによりご自身がつわりで苦しんでいる最中であったことから、この匂いはかなりしんどかったそうです。



この投稿に、

「私も似たようなことあって看護師さんに言いに行って別室で待たせて欲しいっていったら看護師さんその匂いの元の人間を移動させてました！」

「つわり中に検診に行ったときに、お隣に座られた付き添いの旦那さんが香水の香りがきつく、さらにオエオエしてしまいました…。つわりじゃない時は、スルーできることでも敏感になってしまいますよね」

「こっちはハンカチ片手に鼻を覆いながら、頑張って健診待ってるのに」

「香水つけてる妊婦さんが待合室来た途端に気持ち悪くなってビニール持ってトイレに駆け込んだ事あります。自分が悪阻ないとしても他の人のことも考えてよ〜と辛くて病院のトイレで泣いてました」

「私の母が通院している婦人科は、『ここは体調の悪い方が診察をする場所です。柔軟剤や香水などの香りが強い方は診察いたしません。患者さんを含め、同伴者の方も同様です』というような張り紙をしていて徹底していました」

「もう妊婦じゃないけど、悪阻の時の事思い出しながらこのスレ見たら吐きそうです」

など、共感の声や体験談が次々と書き込まれることに。



「全国にこういう大人が生息してることが確認できました」と今回のことが珍しくはないことに気づいたsanashi___さん。次回通院時に受付の方に話してみることを決心したとのこと…詳しくお話を聞きました。



狭い待合室で逃げ場もなく…

――待合室には何人くらいの方が？



MAXで15人程度しか座れない待合室の空間で、当時は6人ほどが座っていました。香水の旦那さんご夫婦は、2人で同じソファーに座っていました。そんなに大きくない街の産院です。



――当該の旦那さんとの位置関係は？



その日は検査の日で、待ち時間が長くなることを見越して私は待合室の隅っこに座っていたのですが、運悪く、その夫婦は私の斜め前の近い場所に座りました。手を伸ばせば旦那さんの肩に届くくらいの距離感です。



結局、夫婦が診察室へ移動×2回と、最後の会計、帰宅まで全て見届けることとなり、トータル1時間弱は病院に滞在されていたと思います。結構長いこと同じ空間にいました。前述のとおり狭い待合室なので、逃げ場もなく、どうしようもないという感じでした。



――それは苦しかったですね。



私の場合、食べづわり（空腹感が気持ち悪い）と匂いづわりなんです。その日は前日夜から絶食で検査に来てたのですでに気持ち悪かった上、例のココナッツ臭で、フルコンボの時間でした。



それでも比較的軽い方かと。酷い時はもどしてしまうけど、普通の時は常に乗り物酔いをしている感じ…といった程度です。



――その後、産婦人科受付などにお話は？



その時は、周りの病院の方も来院の方もあまりにも普通にしていたので、「わたしが過敏なだけか…？」と不安になった事もあり、言えませんでした。そういう張り紙もない病院でして…。



その1ヶ月後に健診で行った時も勇気が出ず言えなかったので、また次の健診時には頑張って伝えてみようと考えています。



――コメントにも同様の体験談が続々と書き込まれていました。



今回のことは産婦人科での出来事でしたが、その他の病院や内科などでも同じような事象が起きていて、いろんな場所・タイミングで「他人の香り」に悩まされている人がたくさんいることを実感しました。



場所によってはきちんと張り紙がされているところもあるようですが、その場に来る人間の特性・事情に寄り添った対応は必要なのかなと感じました。



私も、今回は「妊婦でつわりのある側」として発信しましたが、それだけを突き通すことは社会的にも難しいと思います。やはり、それぞれの人が他の人への思いやりと想像力を持って自身の行動を見直すことが必要ですし、立場変われば「迷惑をかける側」になりうることもあるということを頭に置いておかなければなりませんね。



◇ ◇



妊娠時の辛さや症状は千差万別で、健診の待合室ではさまざまな方々が同じ空間で待機されています。特につわり時はどんな匂いがダメかも人による上、ただでさえ気持ち悪いのに、さらなる吐き気や頭痛などを引き起こすことも想像できます。混雑ゆえ座る場所が限られたり、余裕あるスペースで過ごせない状況になることも。



付き添い人をはじめ病院を訪れるすべての人が、他者への配慮や思いやりを持つことが必要だと改めて感じました。



■sanashi___さんThreads https://www.threads.com/@sanashi___



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）