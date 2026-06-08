ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。それに伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディションを行うと発表。白川はこれまで、結成初期メンバーとして高い歌唱力でグループをけん引してきた。

「純烈」は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場し、8年連続紅白歌合戦出場。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川裕二郎、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

白川は1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。高校卒業後は大相撲の朝日山部屋に入門し、1995年9月場所に本名の白川で初土俵を踏んだ異色の経歴を持つ。

大相撲では1996年7月場所から四股名を綱ノ富士に改名したがケガの影響で同年9月場所で引退。その後、劇団俳優座に所属し、演技の道に進んだ。

02年、スーパー戦隊シリーズ「忍風戦隊ハリケンジャー」の霞一甲/カブトライジャー役に抜てきされ俳優デビューを果たし、ドラマ、映画と活動の幅を広げ、06年にはNHK大河ドラマ「功名が辻」の平野長泰役として出演し、09年「天地人」には中条景泰役としてお茶の間に名を馳せた。

「純烈には」07年に酒井に誘われメンバー入り。リードボーカルを担当していた。

「お母さんのために歌いたい」という思いを貫いてきた白川。昨年、最愛の母を亡くしていたことを報告していた。亡くなった日もステージに立っていた白川は、この日の会見で「後悔はありますよ」と吐露。「でもうちの母親の口癖は“目の前にいるファン、仕事のありがたみを…大変なことあるかもしれないけど、何があっても頑張りなさい”と言ってくれてたので、その言葉を思い出しながら当日は立ちました」と振り返った。

母について、会見の中で「高齢出産で生んでくれて、母の存在があったからここまでこれた。こんなに素敵な景色をみさせてくれてありがとうといいたいし、あなたの息子でありがとう」と天国の母へ感謝を伝えていた。