1次選考会は6・19〜7・19にヒマラヤ30店舗で実施

ソフトバンクは、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「福岡ソフトバンクホークスジュニア」選手選考会の実施要項を6日に発表した。1次選考会は株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」での受験となる。

小学5年生と6年生が対象。6月19日〜7月19日に、九州・沖縄および中国・四国のヒマラヤ指定の30店舗の営業時間内に実施する。球速100キロ以上、スイング速度115キロ以上のどちらかを上回れば合格となる。合格者はヒマラヤ店舗で受け取った二次元コードから2次選考会に申し込む。申し込み期限は7月19日の午後11時59分となっている。

2次選考会は8月3日と4日（いずれかの日時で受験）で、キャッチボール、30メートル走測定、ノック、ロングティーなどを行う。3次選考会・最終選考会は合格者に別途案内する。選考会での「複合バット」使用は禁止としている。

ホークスジュニアは2009年と2024年に優勝。2025年大会は準優勝だった。ロッテ・小野郁投手、ドラフト2位ルーキーの毛利海大投手らを輩出している。

昨年に続き嘉弥真新也氏が指揮を執り、若林隆信氏と釜元豪氏がコーチを務める。嘉弥真監督は「選手一人ひとりが現状に満足せず、新しいことに挑戦しながら成長し、“全新”できるチームを作っていきます。僕たちがプロの世界で経験してきたことを最大限に伝えながら、子どもたちとともに日本一を目指します。熱い気持ちを持った皆さんの挑戦をお待ちしています！」とコメントしている。

1次選考会の実施店舗は以下の通り。飯塚店、コスタ行橋店、くりえいと宗像店、八幡西店、諫早店、佐世保店、コムボックス大分店、中津店、日田店、延岡店、都城店、鹿屋バイパス店、霧島隼人店、イオン名護店、新下関店、フジグラン宇部店、フレスタモールカジル岩国店、サンリブ下松店、山口店、尾道店、呉駅前店、広島商工センター店、ゆめタウン東広島店、岡山久米店、岡山豊浜店、津山インター店、益田店、鳥取店、今治店、松山店。（First-Pitch編集部）