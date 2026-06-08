「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、雰囲気ガラリの新ヘア披露に反響「お人形さんみたい」「雰囲気違う」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「雰囲気違う」と話題の最新ヘア
辻は、「魔法かけてもらった 好評の暖色」とつづり、美容室の店内と思われる場所でのショットを投稿。ギンガムチェック柄のノースリーブトップスを身に着けた辻が、大きめのウェーブに巻いた赤系にカラーリングされたセミロングヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃいい色」「暖色系のカラーお似合いです」「ウェーブヘアが可愛い」「お人形さんみたいで素敵」「誰かわからないくらい雰囲気違う」などという反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「雰囲気違う」と話題の最新ヘア
◆辻加純、新ヘアカラー披露
辻は、「魔法かけてもらった 好評の暖色」とつづり、美容室の店内と思われる場所でのショットを投稿。ギンガムチェック柄のノースリーブトップスを身に着けた辻が、大きめのウェーブに巻いた赤系にカラーリングされたセミロングヘアを披露している。
◆辻加純の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃいい色」「暖色系のカラーお似合いです」「ウェーブヘアが可愛い」「お人形さんみたいで素敵」「誰かわからないくらい雰囲気違う」などという反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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