食べる量は変わらないのに太りやすい――その一因が「食べる速さ」にあるかもしれない。血糖値とインスリンの関係から、肥満のメカニズムをわかりやすく整理する。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

肥満を防ぐうえで、インスリンが鍵を握る

体重が増える原因は、食べすぎだけではない。

何をどのように食べるかによって、体の脂肪のため込みやすさは変わるとされている。

その中心にあるのが、血糖値とインスリンの関係だ。

インスリンは血糖値を下げるホルモンだが、同時に余分な糖を脂肪に変えて蓄える働きも持っている。

つまり、インスリンが大量に分泌されるほど、脂肪がため込まれやすくなる可能性がある。

早食いが肥満につながるメカニズム



・過剰な糖を摂らない

・なるべくインスリンを出させない

の2点が重要になります。

早食いをすると血糖値は急上昇し、それにともないインスリンもたくさん分泌されます。これが、早食いが肥満の原因になる理由です。 肥満を防ぐには、・過剰な糖を摂らない・なるべくインスリンを出させないの2点が重要になります。早食いをすると血糖値は急上昇し、それにともないインスリンもたくさん分泌されます。これが、早食いが肥満の原因になる理由です。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

早食いをすると、食べた糖が一気に消化吸収され、 血糖値が急激に上昇する。

それに対応するために、膵臓は大量のインスリンを分泌する。

この「血糖値の急上昇→インスリンの大量分泌」というサイクルが、脂肪をため込みやすい体の状態をつくる一因とされている。

同じメニューを食べていても、食べる速さによって血糖値の上がり方が変わる。

これが、早食いの習慣が肥満リスクと関連するとされる理由だ。

ただし、肥満の原因は食べ方だけでなく、遺伝・生活習慣・ストレスなど複数の要因が絡み合っており、個人差も大きい。

「ゆっくり食べる」は、シンプルだが効果が期待できる習慣

食べる速さを意識することは、特別な食事制限や高価なサプリメントを必要としない。

よく噛んで食べることで、 血糖値の上昇が緩やかになり、インスリンの過剰な分泌を抑えられる可能性がある。

また、ゆっくり食べることは満腹感を得やすくする効果も期待できる。

食事の内容を変える前に、まず食べる速さを見直すこと――

それが、著者が示す肥満予防の出発点だ。

持病がある場合や、すでに体重管理に取り組んでいる場合は、医師や栄養士に相談のうえで実践してほしい。

今日から試すなら、食事中に一度箸を置き、いつもより少しゆっくり食べることだけでいい。