2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、起訴内容の一部を否定。被害者との主張は大きく食い違っている。

【写真】被害女性が怒りを露わにした「妻・瀬戸サオリ」の現在も残るインスタ投稿…斉藤被告と瀬戸サオリとのツーショットも

6月2日に行われた公判では、斉藤被告への被告人質問があり、口腔性交などについて「（Aさんの）同意があると確信していた」などと改めて主張した。そんな斉藤被告に対し、Aさんの代理人弁護士も質問を投げかけた。そこでは、斉藤被告の妻であるタレントの瀬戸サオリに対する、Aさんの怒りの感情も明らかにされた--。【全3回の第3回。第1回から読む】

斉藤被告の弁護人、検察官からの質問が終わった後、Aさんの代理人弁護士も斉藤被告に質問を投げかけた。

代理人「被告人はディープキスをした後、『嫌じゃなかったですか？』と聞いている。なぜ聞いたのか」

斉藤被告「『嫌じゃなかった』という答えを期待していたからです。実際、『嫌じゃないです全然、でも誰か来てしまうから』と答えられました」

代理人「性的なことをする前に、許諾はとっていませんね？」

斉藤被告「許諾というのは……とっていませんね」

代理人「なぜ行為をする前に聞かないんですか？」

斉藤被告「今まで、そういった（性的）行為をするときに、『これからキスをしますね』と言ってすることはなかったですし……そういうふうに宣言をすることはないと思いますね」

さらに、Aさんの代理人は斉藤被告の「反省のなさ」に言及する。斉藤被告が現在行っているバームクーヘンの告知についても指摘した。

代理人「あなたがSNSで行っているバームクーヘンの販売告知について、Aさん側から『やめてほしい』と申し入れしたことがある。AさんがPTSDを患っていることは知っていますよね？」

斉藤被告「テレビでなされた販売告知については申し入れがありましたが、あれは自分でコントロールできないものでした。（PTSDについては）裁判で初めて知りました」

代理人「Aさんはメディアであなたの顔を見るたびにつらい思いをしている。示談が成立するまでは、発信を控えようと思わなかったのでしょうか？」

斉藤被告「（事件後）最初のほうは人目につかない仕事をしていました。今も芸能活動という活動はできていません」

削除されずに残り続けている「投稿」

そして斉藤被告の妻に対しても、言及があった。

代理人「2024年10月7日、インスタグラムであなたの配偶者が本件について投稿していることを把握していますね？」

斉藤被告「はい」

代理人「被害者が嫌な思いをしていると伝えたことは知っていますね？ なぜ削除はしないのか？ 削除を求めたことはないんですか？」

斉藤被告「削除を求めたことはないです」

斉藤被告の妻である瀬戸サオリのインスタグラムを確認すると、斉藤被告の書類送検が一斉に報じられた2024年10月7日、瀬戸は以下のような投稿をしており、投稿はいまだに削除されていない。

〈この件で性的暴行と報道されておりますが一部事実と違う報道がされております。不同意ということでお相手の方が被害届を出しているとお聞きしておりました。

事実関係としましては、相手の方からも行為がありSNSをフォローしたり連絡先を交換していたことは事実でこちらとしましてはロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を警察の方に求めていました。

私が弁護士の方から聞いている内容はこれが全てです〉

芸能関係者が語る。

「瀬戸さんは騒動以降、斉藤被告と一緒に写っている写真などの投稿を一斉に削除しましたが、この投稿だけは削除されずに残っています。

斉藤被告の写真は載っていないので、消し忘れたのかな？ と思っていましたが、被害者から削除を求められていたことを知って驚きました。現在も残っているのは、瀬戸さんにも今回の件について何らかの思いがあるのかもしれません」

6月2日の公判で、斉藤被告への被告人質問は終わった。果たしてどのような判決が下されるのだろうか。

（了。第1回から読む）