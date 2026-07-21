相撲に負けて勝負に勝った。【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い日本語習得、「腹違いの兄貴」今場所での大関復帰を目指す安青錦（22）が20日、横綱大の里（26）と対戦。これまで4戦全敗とまるで歯が立たなかった相手だったが、苦戦しながらも初勝利をもぎ取った。これで8勝1敗。10勝で大関復帰をかなえられるどころか、平幕の琴栄峰、獅司と並んで優勝戦線のトップ。賜杯も狙える位置だが……。ある親方