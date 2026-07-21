メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の中央自動車道で3台の自転車が目撃されました。誤って進入したとみられますが、けが人はいませんでした。 20日、岐阜県瑞浪市の中央自動車道上りで撮影されたドライブレコーダーに、路肩を走る3台の自転車が映っていました。 警察によりますと、「中央自動車道を自転車が走っている」という通報が数件寄せられ、その後、警察が3人の安全を確保しました。 この影響