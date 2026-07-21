試合後、スペインのE・ガルシア（手前）を突き飛ばすアルゼンチンのパレデス（右から2人目）＝19日、ニューヨーク（共同）国際サッカー連盟（FIFA）は20日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会でスペインがアルゼンチンに勝った決勝後、選手らがもみ合いになった騒動について調査を開始したと発表した。AP通信が報じた。問題とされる場面では、アルゼンチンのパレデスが勝利を喜ぶスペインのE・ガルシアを突き飛ばした。さ