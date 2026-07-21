【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、カナダから輸入するワインやアイスホッケーのスティック、セメントなど一部の品目に50％の追加関税を課す布告に署名した。米国の輸出業者を不利に扱っていると判断した国に対して関税を課せる関税法338条を根拠とした。30日後に適用する。ホワイトハウスは、カナダの多くの州が米国産を狙い撃ちする形で酒の販売を停止したと主張。米国から輸入する一部の自動車に関しても不当な関