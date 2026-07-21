放火事件があった移民・税関捜査局（ICE）などが入る連邦庁舎そばに停車した警察車両＝20日、米ニューヨーク（ロイター・共同）【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク市の中心部マンハッタンで20日、移民・税関捜査局（ICE）などが入る連邦庁舎前で男（43）がガソリンとみられる液体をまいて火を付けたほか、エアガンを発射した。3人が軽傷。駆けつけた連邦捜査局（FBI）職員らが男を拘束した。男はICEに反対する文書などを持