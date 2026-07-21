もう一つの“ハラスメント疑惑”“ハラスメント騒動”で大炎上している俳優・佐藤二朗（57）。問題は解決に向かうどころか、意外なところに飛び火しているという。発端となったのは佐藤と女優・橋本愛（30）がダブル主演を務めた４月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）。「夫婦であることを周囲に隠し、別姓のままバディを組む刑事」を二人は演じていたのだが、橋本は過去に共演者からハラスメント被害を受けていたことで「