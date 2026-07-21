高校野球神奈川大会・準々決勝、横浜１１−４市ケ尾」（２１日、横浜スタジアム）４季連続甲子園出場を目指す横浜が粘る市ケ尾を突き放し、八回コールド勝ちで準決勝へ進んだ。今秋ドラフト上位候補の織田翔希投手（３年）の登板はなかった。横浜は初回に４点を先取するなど三回を終えて６−０とリード。このまま圧倒するかと思われたが四、五回に２イニング連続で２点ずつを返され６−４と２点差に迫られた。それでも