おにぎりなどを万引きしたとして、91歳の女が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、岐阜市の無職の女(91)です。 警察によりますと、20日午後4時すぎ、岐阜市内のスーパーでおにぎり1個とボールペン1本の計215円相当の商品を盗んだ疑いが持たれています。 容疑を否認しています。 バッグに商品を入れたままレジを通り抜けたため、店員がその場で取り押さえたということ