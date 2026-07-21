伝説の視聴者参加型クイズ番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」を、新MCに櫻井翔（44＝写真）を迎えて復活させると、日本テレビが7月18日に発表。SNS上には《復活はうれしいのですが、MCが適任かどうか不安》なんて斜め上からの意見もあるが、おおむね歓迎ムードだ。【もっと読む】2学年上の櫻井翔に諭されて堀越高校に進んだ松本潤のかけがえのない出会いウルトラクイズは1977年に誕生し、98年の第17回大会が最後に。当時の日